Animal Crossing: Pocket Camp : le free-to-play de Nintendo va devenir payant - Tous les détails

Animal Crossing : Pocket Camp​ est l'un des jeux mobiles de Nintendo qui depuis son lancement, en novembre 2017 est toujours régulièrement mis à jour. Il s'agit d'un free-to-play comme bon nombre de jeux mobiles de Nintendo qui peut donc être téléchargé gratuitement mais inclut des "achats en jeu".

Si vous jouez à ce jeu, sachez que le 28 novembre prochain , le petit camping fermera définitivement ses portes- ou presque. En effet, à partir de ce jour, si l'application "gratuite" ne fonctionnera plus, vous pourrez cependant continuer à jouer en téléchargeant une nouvelle version payante du jeu qui ne nécessitera pas de connexion permanente.

Nintendo fait donc évoluer Animal Crossing : Pocket Camp en changeant son modèle économique. Pour le moment, on ne sait pas grand chose de ce "nouveau" jeu (et si, par exemple il sera aussi disponible sur Nintendo Switch) mais le site officiel du jeu précise que vous pourrez y importer vos données de sauvegarde. Par contre, veillez bien à annuler toutes vos transactions automatiques avant le 28 octobre prochain car, après, cela sera trop tard et vous ne pourrez pas être remboursé.

En attendant de découvrir cette nouvelle version d'Animal Crossing : Pocket Camp, actuellement en développement, retrouvez la FAQ du site ci-dessous et plus de détails encore sur le site officiel du jeu

Le service en ligne de Animal Crossing: Pocket Camp prendra fin le 28 novembre 2024 à 15h00 (UTC). Depuis le début de la mise en service du jeu le 21 novembre 2017, pendant sept années, nous avons eu l'honneur de voir vos adorables et divers campings évoluer de manière singulière. Nous désirons remercier les nombreuses personnes qui ont joué et aimé Animal Crossing: Pocket Camp. Vous ne pourrez plus jouer à Animal Crossing: Pocket Camp après la fin du service. Veuillez jeter un œil aux notifications ci-dessous concernant certaines fonctionnalités et la fin du service : Que va-t-il se passer avec mes tickets verts ? La vente de tickets verts prendra fin le 27 novembre 2024 à 6h00 (UTC). Vous pourrez utiliser des tickets verts jusqu'à la fin du service le 29 novembre 2024 à 15h00 (UTC).

Que va-t-il se passer avec mes abonnements du Pocket Camp Club ? Parallèlement à la fin de la période de service de Animal Crossing: Pocket Camp , le service d'abonnement du Pocket Camp Club prendra fin également.

Lorsque la période de maintenance prévue pour le 28 Octobre 2024 commencera, il ne sera plus possible de souscrire un nouvel abonnement au Pocket Camp Club. Le renouvellement automatique des abonnements cessera également lorsque la période de maintenance commencera le 28 octobre 2024 . Si le renouvellement de votre abonnement est prévu pour après la période de maintenance citée plus haut, vous ne serez pas remboursé, et ce même si vous annulez votre abonnement vous-même. Si votre abonnement est toujours en vigueur lorsque la période de maintenance commence le 28 octobre 2024, vous recevrez un badge en jeu dans vos Objets reçus.

Grâce à ce badge, vous pourrez bénéficier des avantages du Pocket Camp Club jusqu'à la fin de service du jeu. Le Pocket Camp Club Journal et les bénéfices mensuels, comme les tickets verts et les gâteaux de la chance ne sont pas inclus.

Si vous êtes en période d'essai gratuit du Joyeux assistant, vous ne recevrez pas de badge.

Nous sommes en train de développer une version du jeu pour que vous puissiez continuer à jouer avec vos données de sauvegarde Animal Crossing: Pocket Camp. Sa sortie coïncidera avec la fin du service du jeu. Pour plus d'information sur la version payante du jeu, veuillez consulter la notification ci-dessous. En quoi consiste la version payante du jeu ? Nous avons prévu de lancer une nouvelle version du jeu, qui pourra être obtenue en réalisant un payement unique, et vers laquelle il sera possible de transférer vos données de sauvegarde après la fin du service de Animal Crossing: Pocket Camp.

Caractéristiques de la version payante du jeu En plus du transfert de données de sauvegarde, le jeu et les commandes de base seront les mêmes que dans Animal Crossing: Pocket Camp. Cependant, il sera possible d'utiliser les fonctionnalités inclues dans le jeu en réalisant un payement unique. Il n'y aura pas d'achats intégrés ou de services d'abonnement comme le Pocket Camp Club. Une connexion internet permanente ne sera pas requise , c'est pour cette raison que certaines fonctionnalités qui nécessitent une connexion comme le bris-à-brac, les cadeaux et les visites dans les campings des amis ne seront pas disponibles. De plus, il ne sera pas possible d'utiliser ou de transférer des tickets verts vers la nouvelle application. Plus d'informations concernant le prix et la date de sortie seront fournies via des notifications aux environs du mois d'octobre. Pour transférer vos données vers la version payante de l'application, vous devrez associer votre compte Nintendo.

Si vous avez déjà associé votre compte Nintendo aux données que vous désirez transférer, vous ne devez rien faire d'autre.

Pour rappel, Animal Crossing: Pocket Camp est toujours téléchargeable gratuitement sur l'App Store et le Google Play. Plus d'infos sur le site officiel d’Animal Crossing Pocket Camp.