Animal Crossing: Pocket Camp disponible en version payante au prix de 9,99€

Depuis hier, le free-to-play Animal Crossing : Pocket Camp est passé en version "complète", c'est à dire qu'il est devenu payant.

Nintendo a changé de modèle économique sans toutefois toucher au jeu qui dans le fond reste identique au titre sorti en 2017 sur mobiles si ce ,n'est qu'il ne renferme plus d'achats intégrés.

Si vous êtes fans de la licence mais que vous hésitez à sauter le pas sur mobiles, notez que le jeu est vendu à 9,99€ jusqu'au 31 janvier 2025 , au delà, Animal Crossing: Pocket Camp Complete sera vendu à 19,99€

Pour plus de détails, retrouvez Animal Crossing: Pocket Camp Complete sur l'App Store et sur le Google Play. Plus d'infos sur le site officiel d’Animal Crossing Pocket Camp.

Cette application à achat unique regorge d'objets et d'événements apparus dans Animal Crossing: Pocket Camp depuis sa sortie en 2017. Cette version conserve le même gameplay que Animal Crossing: Pocket Camp sans achats intégrés.



Deviens responsable de camping et fais-en un endroit amusant où tu pourras pêcher, capturer des insectes, collectionner des vêtements et te lier d'amitié avec les campeurs.

Fais de nouvelles expériences et profite de l'atmosphère du camping !



◆ Décore ton camping avec plus de 10 000 éléments

Tentes, balançoires, piscines, manèges... Tu trouveras desobjets qui te permettront de faire du camping un endroit unique !



◆ Rencontre les campeurs

De nombreux campeurs visiteront ton camping pour te rencontrer. Tu pourras même en choisir un comme assistant qui te donnera un coup de patte. Promenez-vous autour de la forêt pour trouver des idées pour le camping.



◆ Plein d'éléments saisonniers

Participe à des événements comme les tournois de pêche et les événements de jardinage, Halloween, le jour des cadeaux, la journée des œufs et le festival d'été. Profites-en pour faire le plein d'éléments saisonniers !



◆ Garde tes données de sauvegarde

Les joueurs et joueuses de Animal Crossing: Pocket Camp peuvent transférer leurs données de sauvegarde et continuer à jouer.

(Les données de sauvegarde pourront être transférées jusqu'au 02/06/2025.)



==========Nouveautés de Animal Crossing: Pocket Camp Complete==========



◆ CampiCartes

Choisis une couleur, une pose et crée ta CampiCarte pour te présenter aux autres. Tu pourras ensuite scanner la leur pour l'ajouter et échanger des éléments.



◆ Le Mont Chanson

Découvre un endroit qui n'existait pas dans Animal Crossing: Pocket Camp. Les personnages des joueurs et joueuses dont tu auras enregistré la CampiCarte viendront t'y rendre visite, et tous les soirs vous pourrez voir un concert de Kéké !



◆ Les coupons complets

Tu peux gagner des coupons complets en participant à des événements et les échanger contre les gâteaux de ton choix ou contre des éléments disponibles uniquement en temps limité.



◆ Motifs persos

Tu peux télécharger des motifs persos créés dans Animal Crossing: New Horizons pour Nintendo Switch et les transférer dans le jeu.



Note : tu ne peux pas créer de nouveaux motifs persos dans Animal Crossing: Pocket Camp Complete, tu peux uniquement les télécharger.



Amuse-toi dans Animal Crossing: Pocket Camp Complete et décore ton camping de rêve !



Notes :

· Bien qu'une connexion permanente ne soit pas nécessaire pour jouer, il se peut qu'une connexion temporaire soit requise pour les opérations ci-dessous, ce qui pourrait engendrer des frais liés à l'utilisation des données.

- Gérer ton compte Nintendo

- Actualiser la date et l'heure

- Télécharger des données comme des mises à jour de logiciel



· Il se peut que certain événements ne fonctionnent pas correctement si tu changes l'heure sur ton appareil.

· Les données de sauvegarde seront stockées sur ton appareil.

· Si tu supprimes l'application, tes données de sauvegarde seront supprimées également.

· Le fonctionnement correct du jeu n'est pas garanti sur tous les appareils, et ce même s'ils sont conformes aux conditions de fonctionnement. Il est possible que le jeu ne fonctionne pas correctement en fonction des spécifications et performances de l'appareil, des conditions d'utilisation des applications spécifiques à l'appareil, etc.

· Certains éléments de Animal Crossing: Pocket Camp ne seront pas disponibles dans Animal Crossing: Pocket Camp Complete.

· Pour transférer tes données, il faudra que tu associes ton compte Nintendo dans Animal Crossing: Pocket Camp.

· Les motifs persos peuvent être utilisés sur les vêtements, parapluies ou similaires, éventails, drapeaux à tenir, panneaux photo et sols.