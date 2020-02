Animal Crossing : New Horizons disponible en préchargement

Plus que quelques semaine à patienter avant le 20 mars 2020 , qui correspond à la sortie de Animal Crossing : New Horizons sur Nintendo Switch. Avis aux personnes souhaitant emporter le jeu partout avec elles sans s'encombrer d'une cartouche, Animal Crossing : New Horizons est d'ores et déjà disponible en préchargement sur l'eShop. Ainsi contre 59,99€, vous pourrez déjà télécharger les quelques 6,2 Go de données de jeu, afin de pouvoir profiter du jeu complet le 20 mars à minuit une fois les quelques bribes de données manquantes téléchargées.

Source : Nintendo