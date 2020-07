Les amiibo Joker et héros de Dragon Quest officiellement datés

On ne sait pas si tous les combattants de Super Smash Bros. Ultimate auront finalement droit à leur figurine amiibo mais en ce qui concerne celles de Joker de Persona 5 et celui du Héros de Dragon Quest XI c'est déjà acté. Prévues jusqu'à présent pour cet automne, les figurines ont désormais une date de sortie précise. Elles débarqueront officiellement le 2 octobre prochain aux Etats-Unis et au Japon (et on attend une confirmation pour l'Europe.)

Super #SmashBrosUltimate #amiibo for DLC fighters Joker and Hero will be available starting Oct. 2nd! pic.twitter.com/gQE1zJBZot — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 15, 2020