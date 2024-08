Alien: Romulus : le nouveau film de Fede Álvarez rend hommage au jeu Alien: Isolation

C'est l'évènement de la semaine, au cinéma. Alien : Romulus, le nouveau film de la célèbre franchise débarque dans les salles du monde entier, porté par des previews plutôt enthousiastes.

Après deux films en forme de préquelles qui bien que réalisés par Ridley Scott lui-même ont beaucoup divisé, à cause notamment de leur "origin story" pour le moins abracadabrantesque et ses personnages bêtes à manger du foin, Alien : Romulus promet de nous renvoyer dans l'espace où "personne ne nous entends crier" avec une histoire horrifique se situant chronologiquement entre le premier film, Alien, le Huitième passager de Ridley Scott et le second, Aliens, le Retour de James Cameron.

S'il est encore trop tôt pour savoir si ce septième film de la série réussira à atteindre les sommets des premiers films, on a envie d'y croire, ne serait-ce que parce que son réalisateur est Fede Álvarez, un jeune cinéaste uruguayen qui a le vent en poupe depuis son surprenant reboot d'un autre classique de l'épouvante, Evil Dead, qui même s'il reste, à mon humble avis, bien en dessous des chefs d'œuvre de Sam Raimi dénote un certain savoir faire et surtout, un vrai respect du genre (et des spectateurs). C'est aussi un homme de goût, et un joueur.

A la veille de la sortie du film, Fede Álvarez est en pleine campagne de promotion et multiplie les interviews. L'occasion d'en apprendre plus sur le bonhomme et son film mais aussi de découvrir l'une des surprenantes influences du film- enfin, surprenante, peut-être pas tant que ça. En effet, le jeune réalisateur explique que c'est le jeu vidéo Alien : Isolation initialement sorti en 2014 et disponible depuis 2019 sur Nintendo Switch, qui lui a fait réaliser qu'il était encore possible de faire vraiment peur avec Alien.

Alien : Isolation m'a permis de comprendre qu'Alien pouvait être vraiment terrifiant et bien fait [aujourd'hui]. J'y ai joué quelques années après sa sortie. Don't Breathe sortait. Ou alors j'attendais la sortie de Don't Breathe et j'y jouais. C'est pourquoi, à l'époque, je me suis dit : "Putain, si je pouvais faire quelque chose, j'adorerais faire Alien et effrayer à nouveau le public avec cette créature et ces environnements". Je jouais et je réalisais à quel point Alien pouvait être terrifiant si on reprenait ce ton

Pour mémoire, Alien : Isolation est un jeu hommage au premier film de Ridley Scott dont il se veut la suite directe et dont il reprend le casting mais aussi l'ambiance, le style et pas mal d'éléments officiels. C'est réellement un jeu "à la manière de" qui est adoré par les fans des premiers Alien tant il s'en montre digne et plus fidèle que certains films de la saga. Autant dire que c'est une référence plutôt rassurante.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque Fede Álvarez révèle que son film rend carrément un hommage à Alien : Isolation en glissant ici ou là dans l'image... des téléphones !

A priori dans le jeu, lorsqu'on croise un téléphone, c'est que ça va barder ! Et c'est en effet, ce qu'on peut penser puisque ces "téléphones" sont en réalité des points de sauvegarde et généralement lorsqu'on sauvegarde, c'est que derrière, il y a un risque de game over ! Dans Alien : Romulus, on retrouvera cette idée et lorsque l'on verra un téléphone, on pourra commencer à flipper, cela signifiera que l'horreur n'est pas loin !

Le film est conçu de telle manière que chaque fois qu'un événement malheureux est sur le point de se produire, vous verrez un téléphone. Dans le jeu, chaque fois que vous saviez qu'il y avait un téléphone, vous vous disiez : "Putain, je suis sur le point d'entrer dans un sale endroit". C'est la même chose ici. Vous verrez qu'ils sont placés stratégiquement tout au long du film. Quand vous voyez le téléphone, c'est comme : préparez-vous à l'impact.

Evidemment ce genre d'anecdote (dont on peut s'étonner qu'elle ait été partagée si tôt) ne nous dit rien sur la qualité du film. Cependant, elle montre que Fede Álvarez considère Alien : Isolation comme une référence digne d'être citée, là ou d'autres se seraient sans doute contenter de se référer aux films canoniques.

Pour savoir si au moins une personne criera devant Alien : Romulus (et compter les téléphones) rendez-vous dans les salles dès demain, mercredi 14 août . D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife