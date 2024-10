Alien : Isolation fête ses dix ans et annonce une suite, actuellement en cours de développement.

Si vous êtes fan d'Alien, vous connaissez forcément Alien : Isolation, un jeu vidéo conçu comme une suite directe au film original de Ridley Scott.

Très fidèle au film de 1979 , dont il restitue parfaitement l'ambiance en reprenant un tas d'éléments utilisés et non utilisés par Ridley Scott (incluant des sons, des croquis, des notes de production, etc) Alien : Isolation est un petit chef d'œuvre d'angoisse qui vous plonge dans un véritable cauchemar en vous mettant littéralement à la place de Ripley (Amanda Ripley, la fille d'Ellen) Sorti il y a 10 ans sur PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One, le jeu a été porté sur Switch, cinq ans plus tard en 2019 .

Depuis, le jeu n'a cessé de gagné en réputation et en notoriété; une notoriété qui a culminé en août dernier avec la sortie du film Alien: Romulus, le réalisateur Fede Álvarez ayant inclut le jeu dans la très longue liste de références qui parsèment son film (un film, qui, soit dit en passant, est, selon votre serviteur, raté pour ne pas dire ridicule et indigne de la franchise- mais ceci est une autre histoire).

Quoiqu'il en soit, si vous ne connaissez pas encore Alien : Isolation, on ne saurait trop vous conseiller d'y jouer, sachant que le jeu est actuellement disponible à 19,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch. Cela vous permettra de vous mettre à niveau et surtout de patienter en attendant la suite;

En effet, pour les dix ans du jeu , les développeurs viennent de poster un message sur X pour remercier les fans et surtout leur annoncer qu'une suite était actuellement en cours de développement. Pas vraiment de détails pour le moment et en attendant d'en apprendre plus, retrouvez la traduction du message ci-dessous;

Il est difficile de croire que cela fait 10 ans que nous avons entamé notre aventure avec la sortie d'ALIEN: ISOLATION™. Lorsque nous avons commencé à développer ALIEN: ISOLATION, nous avions un principe directeur : créer une expérience véritablement authentique qui revenait aux racines de la franchise ALIEN™ – une nouvelle histoire capturant l'atmosphère et la terreur du chef-d'œuvre cinématographique original de 1979. » « C'est incroyable de voir votre passion pour le jeu au fil des ans et de la voir toucher autant de joueurs à travers le monde. Votre enthousiasme sans bornes, votre excitation, vos cris (!) et votre courage inébranlable face au plus grand tueur du cinéma ont été profondément gratifiants. » « Que vous soyez un vétéran du mode cauchemar ou que vous vous mettiez à la place d'Amanda Ripley pour cette première tentative palpitante (bonne chance !), nous tenions à vous exprimer notre profonde gratitude. C'était un projet de rêve porté à l'existence par une équipe brillante, et l'accueil que vous lui avez réservé au fil des ans est extraordinaire. » « À l'occasion du 10e anniversaire, il nous semble tout à fait approprié de vous faire savoir que nous avons entendu haut et fort vos appels de détresse. Aujourd'hui, je suis ravi de confirmer, au nom de l'équipe, qu'une suite d'ALIEN : ISOLATION est en cours de développement. Nous avons hâte de partager plus de détails avec vous lorsque nous serons prêts.

Pour aller, plus loin, sachez que pour les dix ans du jeu, l'équipe a publié une série de sons, pour vous remettre dans l'ambiance.