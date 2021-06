Alex Kidd in Miracle World DX - Le jeu culte de la Sega Master System revient plus beau que jamais

Mascotte de SEGA avant qu'un certain hérisson bleu (fêtant ce jour son 30ème anniversaire) ne vienne lui voler la vedette, Alex Kidd a eu droit à quelques itérations sur Master System. Son titre le plus iconique étant Alex Kidd in Miracle World, Jankenteam et Merge Games on pris le pari de mettre ce jeu de 1986 au gout du jour dans une nouvelle version prénommée Alex Kidd in Miracle World DX.

Désormais disponible sur Nintendo Switch et de nombreuses autres plateformes, nous vous laissons découvrir sa bande-annonce bien typée rétro ci-dessous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons également à lire notre test dédié.