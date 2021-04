Alex Kidd in Miracle World DX se paie une sortie physique et une édition collector chez Just For Games

Alex Kidd est de retour ! Il revient même avec une version boîte et même une édition collector pour son prochain jeu Alex Kidd in Miracle World sur Nintendo Switch. Toujours prévu pour le 25 juin 2021 , cette prochaine itération de cette saga légendaire revient à ses bases en remasterisant son épisode fondateur sorti en 1986 avec une version dite DX (pour Deluxe).

Just for Games les éditeurs/distributeurs spécialisés dans la distribution physique de jeux indépendant viennent d'annoncer une sortie physique (en boîte) pour le jeu. Visible ci-dessous, cette édition physique s'accompagnera d'une version collector, dite édition Signature, complètement inédite. Voici le contenu de ces différentes éditions (leurs visuels sont disponibles en fin d'article) :

Sortie physique du jeu :

Les éditions simples contiennent :

Un exemplaire "region free" d'Alex Kidd in Miracle World DX

Un manuel d'instructions

Un porte-clés

Les éditions Signature contiennent :

Un exemplaire "region free" d'Alex Kidd in Miracle World DX (incluant un manuel d'instructions et un porte-clés)

Un certificat numéroté et signé par les développeurs

Trois pins émaillés exclusifs Alex Kidd représentant le protagoniste

Un jeu de cartes Jankenpon (pierre/papier/ciseaux) représentant les personnages de Miracle World

Un companion artbook original détaillant l'art derrière Alex Kidd in Miracle World DX

Le médaillon d'Alex Kidd et un sac d'argent en feutrine

La bande-son originale d'Alex Kidd in Miracle World DX sur CD

Une boîte collector avec un artwork alternatif

A propos du jeu :

L'iconique Alex Kidd est de retour ! Sautez dans le monde des miracles et vivez cette expérience comme vous ne l'avez jamais vue.

Avec de nouveaux graphismes en HD, des améliorations du gameplay et des animations, redécouvrez tous les niveaux du jeu original ainsi que de nouveaux qui développent l'histoire d'Alex Kidd.

Vainquez le maléfique Janken le Grand et sauvez les habitants de Radaxian une fois pour toutes !

Le monde a besoin d'un héros, qu'attendez-vous ?

Revivez les combats légendaires de pierre feuille ciseaux avec le mode Boss rush !

Préparez-vous pour de l'action non-stop avec le mode Boss rush ! Affrontez les légendaires Gooseka, Chokkina, Parplin et Janken le Grand, dans des combats de boss en continu !

Voyagez dans le passé avec le mode Rétro !

Replongez dans un monde 8 bits avec le mode Rétro ! Vous pouvez à n'importe quel moment de votre partie passer du mode graphique amélioré au style original !

Caractéristiques principales :

Une légende renaît – Plongez dans le monde d'Alex Kidd in Miracle World avec de nouveaux graphismes magnifiques ainsi que des commandes plus fluides et précises.

La nostalgie l'emporte toujours – Retournez dans les années 80 en appuyant sur un simple bouton. Peu importe où vous vous trouvez dans un niveau, vous pouvez passer des graphismes 8 bits à la HD.

De nouveaux niveaux – Jouez à de nouveaux niveaux qui développent l'histoire du jeu original.

Des combats alternatifs contre les boss – De nouvelles mécaniques de combat améliorées contre les boss avec un combat plus intuitif.

Une nouvelle musique remastérisée – Tout un tas de musiques réimaginées ou remastérisées du jeu classique !