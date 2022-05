AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative finalement décalé au mois de juillet en Occident

Suite du titre AI: THE SOMNIUM FILES paru en 2019 sur Nintendo Switch et supports concurrents, AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative aurait normalement dû paraître le 24 juin prochain sur nos consoles européennes. Malheureusement en raison de retard dans les délais de fabrication et les difficultés d'expédition sur la scène internationale, les versions européennes digitales et physiques auront un peu de retard. Pas de quoi s'alarmer pour autant, AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative sera disponible à partir du 8 juillet prochain .Pour rappel, les éditions physiques sont d'ores et déjà disponibles en précommandes sur différentes boutiques dont notre partenaire amazon en édition simple et en édition collector.

À propos de AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative : Il y a six ans, la moitié droite d'un cadavre a été découverte dans des circonstances mystérieuses. La moitié gauche n'a jamais été retrouvée… jusqu'à ce que, six ans plus tard, elle soit découverte complètement fraîche, sans aucun signe de décomposition, comme si la victime était encore en vie il y a peu. L'agent spécial Mizuki, récemment nommée, et son IA partenaire Aiba sont chargés d'élucider ces étranges meurtres en série laissant des moitiés de cadavres… Voix anglaises et japonaises, textes anglais.

Les thèmes de la nouvelle histoire.

Deux est un. Deux opposés est le thème principal du jeu. Par exemple, le Yin et le Yang, l'homme et la femme, la double hélice... L'amour et la haine pourraient également en faire partie. Le titre "AI" signifie également "amour" en japonais. Comme dans l'œuvre précédente, ce jeu fera intervenir différents types d'amour. L'amour familial, l'amour pour le sexe opposé, et l'amour qui n'est lié à aucun cadre. En outre, cette œuvre se plongera dans l'opposé de l'amour, la haine. Un mystère amour-haine qui commence avec la moitié d'un cadavre. J'espère que vous apprécierez. Avoir deux protagonistes dans le jeu.

À partir du thème mentionné ci-dessus, il a été décidé dès le début que le jeu aurait deux protagonistes, et que Mizuki serait l'un d'eux... Elle était le personnage le plus populaire du titre précédent, et personnellement, je voulais écrire sur sa croissance... Mais qu'en est-il de l'autre protagoniste ? Évidemment, j'ai d'abord pensé à Date, le protagoniste du jeu précédent. Cependant, si l'histoire était centrée sur Date et Mizuki, la saveur du dernier titre serait trop forte et les nouveaux joueurs auraient du mal à suivre... Ainsi, en imbriquant un personnage existant et un nouveau personnage, n'importe qui peut entrer dans ce monde fictif. Le héros du premier jeu, Kaname Date, va-t-il apparaître ?

Il apparaîtra bien sûr. Pas comme une apparition mineure, mais comme un personnage qui joue un rôle important... Alors, fans de Date, n'ayez crainte ! Cette suite mettra en scène un Date encore plus cool (ou moins cool), alors attendez-vous à cela.

