AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative dévoile un nouveau trailer centré sur son gameplay

Nouvel épisode de la licence AI: THE Somnium Files à sortir cet été sur Nintendo Switch et supports concurrents, AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative vient à nouveau de se présenter à nous dans un trailer exclusif à découvrir ci-dessous. Présentant quelques phases de gameplay, les joueurs devront à nouveau prendre part à une série d'investigation concernant des crimes bien réels, et ce rendre dans le monde des rêves pour avancer dans leur enquête.Pour rappel, AI: THE SOMNIUM FILES - nirvanA Initiative est attendu pour le 24 juin 2022 .

Spike Chunsoft, Inc. a dévoilé aujourd'hui la dernière bande-annonce de AI : THE SOMNIUM FILES - Initiative nirvanA. Le trailer présente le système de jeu qui se compose de deux parties, "Investigation" et "Somnium". La partie "Investigation" se déroule dans le monde réel. Les joueurs y examineront des scènes de crime et écouteront des témoignages. Dans la partie "Somnium", les joueurs entrent dans le monde des rêves des suspects et des témoins clés. La société a également annoncé qu'en tant qu'offre à durée limitée, deux DLC de costumes gratuits, un " ensemble de t-shirts à 3 motifs " et un " ensemble de costumes de hot-dog ", seront disponibles en téléchargement pendant une période de trois semaines à compter de la date de sortie.