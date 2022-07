AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative est disponible sur Nintendo Switch

L'heure est venue de conclure cette enquête mystérieuse débutée en 2019 sur Nintendo Switch, AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative est enfin disponible en version physique ainsi qu'en dématérialisé sur le Nintendo eShop depuis le 8 juillet 2022 . Afin de voir si la licence de Spike-Chunsoft peut potentiellement vous intéresser, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de lancement du jeu. Notre trailer quant à lui arrivera très prochainement.

À propos de AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative :

Il y a six ans, la moitié droite d'un cadavre a été découverte dans des circonstances mystérieuses. La moitié gauche n'a jamais été retrouvée… jusqu'à ce que, six ans plus tard, elle soit découverte complètement fraîche, sans aucun signe de décomposition, comme si la victime était encore en vie il y a peu. L'agent spécial Mizuki, récemment nommée, et son IA partenaire Aiba sont chargés d'élucider ces étranges meurtres en série laissant des moitiés de cadavres…

Voix anglaises et japonaises, textes anglais.