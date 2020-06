Adidas X Pokémon : Pikachu à l'aise dans ses baskets - En vente dés à présent

Si vous êtes fans de sneakers (non pas de la barre de chocolat- merci de suivre) et de Pokémon et que vous êtes encore un enfant ou que vous en avez, ou tout simplement que vous avez des petits pieds- ça arrive, vous allez peut-être craquer pour ces deux paires de baskets Adidas aux couleurs des Pokémon et sur lesquels Pikachu joue les vedettes. Plutôt sobres et fun (notamment avec le détournement des trois célèbres bandes de la marque) ces deux modèles de baskets pour enfants qui avaient été annoncés il y a quelque temps déjà , sont désormais en vente sur le site officiel d'Adidas. Reste à savoir pour combien de temps... Retrouvez le détail et les images de ces baskets ci-dessous.

CHAUSSURE ADVANTAGE UNE CHAUSSURE D'INSPIRATION TENNIS AU STYLE POKÉMON. Deux univers se rencontrent. Pokémon. Pikachu. Le tennis. Pour ne faire qu'une seule sneaker. Cette chaussure adidas enfants a de quoi faire plaisir aux kids. Elle est ornée d'un graphisme fun plein d'énergie, comme eux. CARACTÉRISTIQUES Chaussant standard.

Fermeture à lacets.

Tige en matière synthétique et graphisme Pokémon™.

Design confortable Chaussure stylée ornée d'un graphisme Pokémon™.

Doublure en mesh.

Couleur du produit : Cloud White / Eqt Yellow / Cloud White

Code du produit : FW3187 Taille : du 28 au 40 - Prix 39,95€ - Voir Commande ICI

CHAUSSURE BRAVADA UNE CHAUSSURE D'INSPIRATION SKATE AVEC LES POUVOIRS DE PIKACHU. Un pur style de rider. Cette chaussure en toile est parfaite pour les kids passionnés de skateboard et de Pokémon. Un graphisme de Pikachu avec un ballon dans les mains ajoute une touche fun. CARACTÉRISTIQUES Chaussant standard.

Fermeture à lacets.

Tige en toile ornée d’un graphisme Pokémon.

Sensation respirante. Chaussure stylée ornée d'un graphisme Pokémon™.

Doublure textile.

Couleur du produit : Cloud White / Cloud White / Scarlet

Code du produit : FW3197 Taille : du 28 au 40 - Prix 39,95€ - Voir Commande ICI

Source : Adidas