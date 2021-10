The Legend of Zelda X BlackMilk : Le 11 octobre découvrez une nouvelle collection inspirée de Zelda

Depuis quelque temps déjà, Nintendo a décidé de sortir des campagnes de merchandising classiques en multipliant les partenariats avec des grands noms de la mode et du prêt-à-porter; Aujourd'hui on découvre ainsi qu'une nouvelle collection inspirée par The Legend of Zelda va être mise en ligne lundi 11 octobre 2021 à 21 heure s (heure de Paris) par la marque australienne BlackMilk. Ce n'est pas la première fois que BlackMilk s'associe à Nintendo puisque la marque a déjà commercialisé une collection Animal Crossing et une autre dédié à Mario. La marque commercialise aussi actuellement une collection Pokémon.

En attendant de découvrir cette collection The Legend of Zelda, retrouvez en images les deux premiers modèles.