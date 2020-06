Adidas x Pokémon : Pikachu fait des claquettes

Si vous êtes fans des Pokémon, que vous êtes un enfant ou que vous en avez ou alors que vous avez des petits pieds- on vous a déjà dit ici qu'Adidas lançait des baskets siglées Pikachu. Mais si pour vous, les baskets, c'est un peu trop classe et que vous cherchez quelque chose de plus décontracte mais pas dénué d'effet "wahou", alors les claquettes adilette shower sont faîtes pour vous. Parfaites pour sortir de la piscine tout en affichant sa passion pour les monstres de poche, ces claquettes à 19,99€ pourraient bien devenir l'un des musts de l'été. Bon pour l'instant, elles sont en rupture de stock mais elles devraient revenir prochainement. Retrouvez les détails et les images de ces claquettes ci-dessous. plus d'infos sur le site officiel d'Adidas.

CLAQUETTE ADILETTE SHOWER UNE SANDALE LÉGÈRE ET AMORTIE AU DESIGN POKÉMON™ STYLÉ. On peut continuer à s'amuser en sortant de la piscine. Pikachu ajoute une touche fun à cette claquette adidas enfants. Parfaite pour prendre sa douche et continuer à s'amuser, elle offre un amorti exceptionnel. CARACTÉRISTIQUES Chaussant standard.

Design slip-on.

Bride unique avec graphisme Pokémon™.

Design alliant amorti et confort.

Claquette stylée ornée d'un graphisme Pokémon™.

Assise plantaire douce Cloudfoam.

Semelle extérieure en EVA.

Couleur du produit : Eqt Yellow / Core Black / Cloud White

Source : Adidas