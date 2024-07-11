ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN fête ses 7 millions de ventes

Qui a dit que les jeux mettant en avant des avions de combat n'avaient plus la côte en 2026 ? Pas Bandai Namco en tout cas puisqu'ils viennent d'annoncer que ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN venait de dépasser le cap symbolique des 7 millions d'unités vendues, tous supports confondus. Du côté des consoles Nintendo, le titre est sorti en juillet 2024 sous le nom ACE COMBAT™7: SKIES UNKNOWN DELUXE EDITION. À noter malheureusement que l'opus suivant ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE n'est pas attendu (pour le moment ?) sur consoles Nintendo. Peut-être une annonce en décalé comme pour le 7ème opus ? Wait & See comme on dit...

Source : Nintendo