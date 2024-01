ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN - Deluxe Edition fendra les airs en juillet sur Nintendo Switch

Après plus de 5 millions d'unités écoulées depuis sa sortie sur consoles concurrentes, ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN fera finalement son arrivée sur Nintendo dans le courant du mois de juillet. Vous proposant de piloter des avions authentiques et futuristes dans un ciel photoréaliste et de livrer de palpitants combats aériens partout où ils vont, cette version dédiée à la console hybride inclura six DLC, ainsi que divers bonus, à savoir :

Histoire originale « ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN »

« 3 ensembles d’avions originaux » + « 3 missions SP » Part1 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – ADF-11F Raven Set” Part2 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – ADF-01 FALKEN Set” Part3 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – ADFX-01 Morgan Set” Part4 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – Unexpected Visitor” Part5 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – Anchorhead Raid” Part6 “ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN – Ten Million Relief Plan”

Bonus « Mode joueur Musique »

Avion jouable F-104C -Avril-

Avion jouable Aircraft F-4E Phantom II

3 skins d’avions populaires des épisodes précédents

8 emblèmes populaires des épisodes précédents

Enfin, les DLC suivants devraient sortir à une date ultérieure :

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC - Original Aircraft Series -Set

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC - Experimental Aircraft Series – Set

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC - Cutting-edge Aircraft Series – Set

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Aircraft -Set