ACE COMBAT fête ses 30 ans avec une vidéo anniversaire

Si les combats aériens sont un genre sous représenté dans le format vidéoludique, il faut avouer que la licence Ace Combat de Bandai Namco a su se démarquer au fil des ans. Après avoir débuté avec Air Combat sur PS1, la licence fête cette année son 30ème anniversaire. De ce fait, Bandai Namco a prévu plusieurs réjouissances, ainsi qu'une vidéo anniversaire que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Depuis la parution du premier titre en 1995, grâce à votre soutien sans faille, la série ACE COMBAT perdure et célèbre en 2025 son 30e anniversaire. Je souhaite avant tout exprimer ma profonde gratitude à tous nos fans et à toutes les personnes qui ont soutenu la série depuis ses débuts. Merci du fond du cœur. Nous avons aujourd’hui la chance de pouvoir vous témoigner toute notre reconnaissance pour votre fidélité au fil des années. Ces trois décennies d’existence signifient selon moi bien plus que le simple passage du temps. Comme je l’ai toujours dit aux personnes qui ont participé à la série : « Nous devons fournir des expériences de qualité qui résonnent auprès des joueurs, leur donner envie de voir la suite et répondre à leurs attentes avec une ambition toujours plus grande. C’est ainsi que nous pourrons créer un lien de confiance indéfectible qui constitue l’expression de notre gratitude sous sa forme la plus pure. Au cours des trente dernières années, le monde a changé. Les valeurs et les technologies ont évolué et notre société s’est transformée pour s’adapter à cette évolution. En un mot, nous avons embrassé le changement. Nous n’avons pas toujours réussi à répondre à vos attentes, mais je crois également que nous les avons parfois dépassées pour atteindre des niveaux insoupçonnés.

Kazutoki Kono, directeur de la marque ACE COMBAT