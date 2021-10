AAA Clock : transformez votre Nintendo Switch en horloge

Encore un peu de patience. D'ici quelques jours, le 8 octobre très précisément, Metroid Dread sera là - en tout cas officiellement. Mais ce n'est pas le seul titre qui sortira ce jour-là. Vous pourrez aussi craquer pour... AAA Clock, un utilitaire transformant votre Nintendo Switch en horloge ! Affichant l'heure et les secondes en permanence, avec tout un tas d'option de couleurs raccords avec les coloris des Joy-Con, AAA Clock pourra aussi vous servir de réveil. En outre il contient un petit jeu bonus...Pour en décrouvrir plus, retrouvez ci-dessous en exclusivité mondiale, la fiche eShop, quelques captures d'écran et le trailer du titre

AAA Clock sera disponible le 8 octobre au prix de 1,99€.

,