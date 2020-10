7 minutes de douceur et de relaxation avec Xenoblade Chronicles : Definitive Edition

Même avec la meilleure des volontés, il faut reconnaître que ces derniers mois n'ont pas été facile pour la majorité d'entres nous. Alors certes, nous sommes sur un site de jeux vidéo qui nous permet de nous retrouver autour d'une passion commune et peut-être, on l'espère, de souffler un peu mais il est aussi difficile d'échapper à la morosité ambiante et aux fait d'actualité dramatiques qui nous submergent parfois... C'est sans doute pour cela que Nintendo of America a décidé de nous offrir sept minutes de relaxation et de pur enchantement grâce à la bande originale de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition,. Une façon de nous rappeler l'existence du jeu, disponible depuis plusieurs mois sur Nintendo Switch tout en laissant notre esprit vagabonder sur ces magnifiques compositions. Retrouvez cette vidéo relaxante ci-dessous.

Pour rappel, si vous voulez tout savoir sur Xenoblade Chronicles : Definitive Edition, notre test complet est à lire ICI et nos vidéos de gameplay en français sont à voir là.