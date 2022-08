1Print Games dévoile la version physique de In Other Waters sur Nintendo Switch

Jeu à l'esthétique minimaliste, mais puissant par son histoire et son univers, In Other Waters développé par Jump Over the Age avait su charmer votre serviteur lors de sa sortie sur l'eShop en 2020 (voir notre test juste-ici). Malheureusement cantonné au format dématérialisé jusqu'alors, un partenariat a été trouvé avec le distributeur 1Print Games pour proposer In Other Waters en édition physique en quantité limitée.

D'ores et déjà disponible en édition limitée au prix de prix de 34,99$ sur la boutique en ligne de 1Print Games, cette édition comprendra les éléments suivants ;

La version physique pour Nintendo Switch

Illustration de la couverture intérieure de In Other Waters

Porte-clés en acrylique "AI Housing" de In Other Waters

Dans d'autres eaux : Livret "BAIKAL Extrasolar Data Packet" (paquet de données extrasolaires)

Carte d'authenticité numérotée In Other Waters

Autocollant du logo In Other Waters