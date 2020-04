In Other Waters - Plongez dans l'inconnu en vidéo

Sorti le 3 avril dernier , In Other Waters est le fruit d'une campagne Kickstarter réussie en 2018 vous proposant de partir explorer l'océan d'une exoplanète non pas en tant qu'humain mais en tant qu'IA, intégrée dans la combinaison d'une biologiste. Totalement atypique de par sa patte graphique et de par son gameplay, nous vous proposons ci-dessous de découvrir une vidéo de gameplay afin de mieux saisir comment fonctionne le jeu.

Gestion de l'interface, narration omniprésente, exploration sous-marine vue depuis un satellite, vous découvrirez nos premiers "pas" dans le jeu, du lancement de l'écran titre jusqu'à l'arrivée au premier objectif du jeu.

Source : Nintendo