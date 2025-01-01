007 First Light repoussé de 2 mois sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents

À quelques heures de Noël, IO Interactive a posté un tweet concernant son dernier projet en date 007 First Light. Initialement attendu pour le 27 mars 2026, le studio vient d'annoncer le report de deux mois de son titre, afin de "peaufiner et améliorer encore l’expérience, afin de garantir que nous livrons la version la plus aboutie possible au lancement". Mettez à jour vos agendas, 007 First Light est désormais attendu pour le 27 mai 2026 sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents.

Aujourd’hui, nous partageons une mise à jour concernant 007 First Light, car nous avons décidé de repousser la sortie du jeu de deux mois, au 27 mai 2026.

007 First Light est notre projet le plus ambitieux à ce jour, et l’équipe s’est entièrement concentrée sur la création d’une expérience James Bond inoubliable, combinant action spectaculaire, voyages autour du monde, espionnage, gadgets, courses-poursuites et bien plus encore. En tant que développeur et éditeur indépendant, cette décision nous permet de garantir que l’expérience atteindra le niveau de qualité que vous, joueurs, méritez dès le premier jour.

Le jeu progresse bien et est entièrement jouable du début à la fin. Ces deux mois supplémentaires nous permettront donc de peaufiner et d’affiner l’expérience, afin de livrer la version la plus aboutie possible au moment du lancement. Nous sommes convaincus que cela prépare 007 First Light à un succès durable, et nous apprécions sincèrement la patience et le soutien continu que vous nous avez témoigné depuis la révélation du jeu. Nous avons hâte de partager davantage de nouvelles concernant 007 First Light au début de l’année 2026.