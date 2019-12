[7eraser] : Boarf, les premiers FF étaient pas bien folichon... :/



Pour moi, c'est clairement la SNES, l'apogée de Nintendo en mon sens, puisque là, il y'a eu tout les Mario, des tonnes et des tonnes de RPG mythiques. (FFVI, Chrono Trigger, Terranigma (A-RPG, ok), Secret of Mana, Live a Live (il parait), Rudora No Hihou (oui!), Tales of Phantasia (ou, le départ d'une grande idée), Star Ocean, pfiou, plus j'y pense, plus y'en a. (Mario RPG! Tant qu'on y est) ) à cela elle rajoute des graphismes nullement dépassé de nos jours, la 2D était maitrisé, des concepts novateurs, (Moins que sur NES, certes) des jeux encore dur et tout les genre était représenté.



A vu de nez, à part son départ foireux (Super R-Type... >> ) je ne lui trouve aucun réel défaut. (A part de ne pas être aussi rapide que la Mégadrive et de ne pas gérer 7 couches de superpositions mais est-ce vraiment un défaut? Plutôt un avantage de la concurrence je dirais)



J'oublirais preque le processeur sonore d'excellente qualité qui nous a balancé des musiques fabuleuse.



Encore aujourd'hui, la France découvre des tonnes de RPG qui sont resté au Japon, peu à peu traduit en anglais et qui sont d'excellente qualité (Emerald Dragon par exemple)

