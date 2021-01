Salut !

Je ne poste plus vraiment depuis quelques temps, mais je reviens vers vous pour un sujet qui, je le sais, peut nous unir à nouveau.

La communauté francophone Metroid est là, les fans de Samus et ses aventures sont nombreux et passionnés. Mais pour ma part, hormis sur le site de référence Planete-Zebes, je ne trouve que peu d'endroits nous réunissant. Ainsi je me suis permis de créer un compte Twitter nommé Metroid France, tout simplement, qui pourrait nous rassembler.

J'aimerais sans grande modestie y rassembler les férus de cette superbe saga spatiale où chaque fan pourrait s'exprimer sur divers threads que j'essaierai de publier régulièrement et où je vois bien des discussions s'enflammer. Nous n'aimons pas tous les mêmes opus, mais nous aimons cette licence Nintendo !

Je me permets donc de vous partager le lien de ce compte, mes premières interventions sont là pour annoncer la couleur :



https://twitter.com/MetroidFrance?s=09

Même sur de gros sites tels que jeuxvideo.com la communauté est éparpillée du fait que chaque jeu possède son propre "sous-forum", j'espère voir des têtes passer et me suivre dans cette aventure passionnée !

Merci de m'avoir lu mes amis.