Professor Layton and the Curious Village ;)

En US (pas en jap XD),bon jai eu 2,3 probleme de comprehension denigme mais cen etait quon etait pas obligé de faire pour continuer :D

Juste celle de l´horloge ou jai du demandé conseil a mon pote le net (menfin cest du domaine de limpossible) XD



Lun des meilleurs jeux de DS auquel jai joué :shock:

Lhistoire est bien surprenante et les cinematique magnifique,sans parler des musiques ^^

Je le conseille vivement si vous pouvez le tester :P



Sinon jai aussi fini Mecchya Taiko no Tatsujin DS ,dans un tout autre genre XD

Heureusement que je connaissait mes couleurs,sinon jaurai jamais pu le finir (changer de costumes au feeling pour les boss :s)

La playlist est quand meme pas terrible [bon ya Chala Head Chala,du Laruku et qques generiques connu,un peu de classique et du JV Namco ]:S