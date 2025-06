Jofe je sais pas . Mais en ce qui me concerne je sens surtout ma bourse qui va souffrir rien qu'avec StarFox Zero et l'édition limitée de Fire Emblem Fates. Pokkén est très bon et effectivement on peut se demander pourquoi personne avant n'a jusqu'à présent ouvert un sujet. Juste que, et c'est personnel, il n'est pas une de mes priorités (tout comme Street Fighter 5 d'ailleurs).

T'inquiètes pas je n'ai pas Zelda TPHD, l'original me suffit . Mais promis dès que j'ai Pokkén j'espère bien qu'on pourra se battre, c'est plus intéressant que les matchs anonymes. Si pour pardonner on peut se joindre sur Smash Wii U =P...