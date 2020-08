Hé bah, ça faisait un bail que j'étais pas revenue ici. Loin sont les temps où, en rentrant de l'école, je me ruais sur l'ordinateur pour retrouver ma famille virtuelle et joyeusement rédiger les articles que les fidèles du site pouvaient chaque jour retrouver. Fidèle, moi je ne l'ai pas vraiment été. Le temps est passé et les responsabilités ont débarqué. Depuis, je suis toujours là, mais en tant que spectatrice et non plus en tant que membre active. D'ailleurs, j'ai presque oublié les règles, je ne sais même pas si ce post à sa place ici. Mais à l'époque, on s'entraidait vachement entre membres de Nintendo-Master. Alors c'est naturellement que je me suis dit que je tenterai ma chance ici.

Venons en aux fait. Je suis actuellement en train de rédiger mes mémoires de Master dont l'un porte sur les dangers de Google. J'ai besoin de chiffres, beaucoup de chiffres pour appuyer ma recherche. D'un échantillon de personnes aux âges, préoccupations, parcours scolaire différents. J'ai besoin d'avis. J'ai créé un sondage ne prend pas plus de 2 minutes à compléter. Alors si vous avez deux minutes devant vous et que vous n'avez pas encore accompli votre bonne action du jours, auriez-vous la gentillesse de m'aider ?

Par ailleurs, si vous voulez étoffer vos avis sur la question dans ce topic, c'est avec plaisir que je les lirai. Ce qui m'intéresse, c'est vos ressentis vis à vis de Google. Est-ce que la superpuissance de Google vous fait peur ? Pourquoi ? Quelles sont selon vous les alternatives à l'utilisation de Google ? Peut-on vraiment se passer de Google ? Vos avis sont les bienvenus !

Voici le lien du sondage. N'hésitez pas à le faire partager autour de vous !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW3Rw0zFYlgtLMzARlYqu3iRjbmfko2oqiQj6Ah2P6fUGKeA/viewform?c=0&w=1

Merci à vous et des poutous à tous