Ouais non, je viens de me rendre de ma connerie en fait xD Oublie tout ce que j'ai marqué



Je suis complétement perdu que j'ai tout inversé J'ai prise des photos mais j'arrive pas à les balancer sur mon PC pour les mettre sur le post, c'est pour ça que tout est confus.







Donc pour récapituler, une fois le GB Player branché, il m'affiche un message d'erreur "Une erreur est survenue. Eteignez la console et référez-vous au manuel"



Quand j'enléve le CD il m'affiche que le GBPlayer n'est pas connecté, voila pourquoi je pense que le problème ne vient pas du CD, ce qui m'a étonné.



Et en fait, c'est pour jouer à un jeu GB sur ma TV comme c'était le cas à l'époque du Super GameBoy. Et non une interaction GC/GBA comme pour Zelda ou Pokemon.