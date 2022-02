La lune de sang a été introduite comme un moyen de décharger la mémoire de la console.

La console retient tous les mobs que tu as tué, les trucs que tu as ramassé, etc... Au bout d'un moment elle commence à saturer -> lune de sang, ça réinitialise. Pour cette raison elle se déclenche parfois en plein jour (mais c'est rare).

La lune de sang apparaît dans le ciel la nuit bien avait de se déclencher. Elle se déclenche à minuit il me semble. Une fois qu'elle est déclenchée, elle dure pas longtemps, et se téléporter annule l'événement.

Il y a un autre sanctuaire, avec Asarim aussi vraiment pas loin, à côté du pont (et y'a un relais de l'autre côté). Perso je le savais pas donc j'avais que le relais au nord.

Je te conseille de continuer ton aventure normalement, mais dès que la nuit tombe tu regardes si la lune est rouge ou non. Si elle est rouge tu peux sauvegarder il me semble (mais pas sûr, ça la réinitialise peut-être au chargement), et dans tous les cas tu te téléportes le plus près pour y aller.