Zombie Rollerz: Pinball Heroes - Le mélange Tower Defense et Flipper disponible Nintendo Switch

Développé par Zing Games, Zombie Rollerz : Pinball Heroes propose aux joueurs un mélange fou entre Tower Defense et Flipper. Enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Dans Zombie Rollerz: Pinball Heroes, les joueurs doivent tirer, slamer et frapper des hordes de zombies adorables et loufoques dans cette fusion ingénieuse entre un flipper et de la défense d’objectif. Avec 10 héros différents à leurs côtés, chacun possédant une façon unique de gérer les hordes de zombies, les joueurs doivent affronter onze boss épiques. Pour les vaincre, ils ne peuvent compter que sur leur talent là où la précision du flipper et la gestion minutieuse des capacités sont vitales !

Il existe des centaines de pouvoirs et d'objets utiles à découvrir et à débloquer. Afin de les trouver, les joueurs parcourront quatre mondes qui n’attendent qu'à être explorés via la carte du monde. La génération procédurale garantit qu’aucune partie ne sera identique, tandis que l’improvisation et l’adaptation sont les maîtres mots afin de libérer les mondes des zombies déchaînés, le tout dans un style flipper !

Caractéristiques :