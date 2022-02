Zombie Rollerz - Le jeu qui mélange Flipper et Tower Defense sortira début mars sur Nintendo Switch

Le développeur Zing Games et Daedalic Entertainment viennent de nous dévoiler l'arrivée prochaine d'un nouveau titre au catalogue de la Nintendo Switch : Zombie Rollerz : Pinball Heroes. Proposant un mélange étonnant entre Tower Defense et Flipper, le titre sortira le 2 mars 2022 sur l'eShop de la console. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Dans Zombie Rollerz : Pinball Heroes, ingénieuse fusion du flipper et de la défense de points, le joueur devra se frayer un chemin à travers des hordes d’adorables zombies. Avec 10 héros différents à leurs côtés, chacun possédant sa propre façon de faire face aux hordes de zombies qui arrive, les joueurs doivent affronter onze boss épiques. Pour les vaincre, ils ne peuvent compter que sur leur habilité : la précision du flipper et la gestion minutieuse des capacités sont indispensables !

Des centaines de pouvoirs et d’objets utiles peuvent être découverts et débloqués. Pour les trouver, les joueurs doivent parcourir quatre mondes qui n’attendent que d’être explorés, via la carte du monde. La génération aléatoire garantit qu’aucune partie ne sera identique, tandis qu’improvisation et adaptation sont les maîtres mots pour libérer les mondes des zombies déchaînés, à la manière d’un flipper !