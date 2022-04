Zombie Army 4: Dead War - Les morts sont de sortie sur Nintendo Switch

Après une sortie sur supports concurrents, Zombie Army 4: Dead War est enfin disponible sur Nintendo Switch, prêt à faire déferler des hordes de morts-vivants pour un carnage en solo ou coopération. Enfin disponible sur l'eShop mais aussi en version physique, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Développé par Rebellion North, Zombie Army 4 : Dead War sur Nintendo Switch change de résolution dynamiquement pour assurer une expérience fluide à 30fps, fonctionnant jusqu'à 1080p docké et 720p en mode nomade. Le jeu comprend un certain nombre de fonctionnalités spécifiques à la Nintendo Switch et des succès en jeu. Les joueurs peuvent utiliser le gyroscope pour affiner leur visée ou utiliser la manette pro et, après avoir terminé le scénario du jeu de base, ils débloqueront le "mode cauchemar", qui augmentera encore le défi. Zombie Army 4 profite également de la fonction Steam Cross Save* qui vous permet de transférer vos sauvegardes Steam sur votre Nintendo Switch pour continuer le combat en déplacement.

Comme bonus supplémentaire pour les propriétaires de Nintendo Switch, tout le contenu du Season Pass One est inclus dans le jeu au lancement, offrant aux joueurs trois niveaux supplémentaires, quatre packs de personnages, neuf packs d'armes, cinq packs de skins d'armes et quatre packs de tenues de personnages. Ce même pack est désormais disponible gratuitement sur toutes les autres plateformes.