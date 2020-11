Zelda Williams nous présente son costume d'Halloween 2020 qui vaut son pesant de rubis

Pour beaucoup, Zelda Williams reste "la fille de" Robin Williams, le génial acteur de Good Morning, Vietnam, Jumanji, Le Cercle des Poètes Disparus ou encore de Madame Doubtfire. Mais pour les fans de Nintendo, Zelda Williams est t une icône et pas simplement à cause de son prénom prédestinée. Grâce à son père, la jeune femme est en effet une vraie joueuse et une fan inconditionnelle de Nintendo qui ne rate aucune occasion de nous le rappeler. Ainsi l'année dernière pour Halloween, Zelda s'était déguisée en... Link (souvenez-vous) ! Et cette année, elle a recommencé en décidant de s'habiller en fée... Ou presque ! En effet, Zelda s'est amusée à personnifier l'étonnant petit personnage Tingle dans deux courtes vidéos publiées sur Twitter. Retrouvez-les ci-dessous. Pour rappel, Tingle est apparu dans Majora's Mask et depuis est devenu culte , en ayant même droit à ses propres jeux vidéo !

Tingle and ready to mingle ???? pic.twitter.com/jEeXFUMKOJ — Zelda Williams (@zeldawilliams) November 1, 2020