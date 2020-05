Zelda : Twilight Princess : la figurine Figma Link bientôt de retour

Bonne nouvelle pour les collectionneurs, Good Smile Company vient d'annoncer qu'il préparait le retour de la figurine Figma Link de The Legend of Zelda: Twilight Princess. La figurine reviendra l'année prochaine en janvier 2021 dans deux éditions : l'édition standard annoncée à 6 500 yens (soit plus ou moins 54€ ) et l'édition deluxe annoncée à 7 500 yens (soit plus ou moins 62€. )

En attendant d'autres détails, retrouvez des images de cette figurine articulée et ses accessoires (version deluxe) très "réaliste".

Source : Goodsmile