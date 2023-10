Zelda : Tears of the Kingdom - Le réalisateur du jeu, Hidemaro Fujibayashi, révéle enfin où est passée la technologie Sheikah de Breath of the Wild

Après de longs mois de questionnement, de théories et d'incompréhension, Hidemaro Fujibayashi vient enfin de révéler où était passé la technologie Sheikah de The Legend of Zelda : Breath of the Wild dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Et après tout ce temps, il faut dire que la réponse à ce mystère est plutôt... attendue et décevante. C'est dans un entretien avec le média anglais The Telegraph que le réalisateur des deux jeux à répondu ceci à la question de la disparition totale de la technologie Sheikah entre les deux épisodes :

La technologie a disparue après la défaite de la Calamité. Tous les habitants d'Hyrule en ont été témoins, mais personne ne connaît les mécanismes ou les raisons de cette disparition, qui est considérée comme un mystère. On pense que depuis la disparition de la Calamité, tous les éléments de technologie Sheikah ont également disparu, leur rôle ayant été rempli. De toute façon, il est courant que des événements mystérieux et des phénomènes étranges se produisent en Hyrule. Les gens ont donc simplement supposé que la raison de la disparition de tous ces éléments était probablement liée à l'ancienne technologie Sheikah et à ses mystères. Il semble que personne n'ait essayé d'explorer la question plus avant. Les principales civilisations de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom sont complètement différentes, c'est pourquoi nous avons pensé le jeu en nous basant sur des concepts qui correspondent à chacune de ces civilisations.

Ce sont donc des raisons de concepts différents et de changement de mondes dans Tears of the Kingdom qui ont poussés ses développeurs à se séparer purement et simplement de cette technologie pour que la civilisation Sheikah puisse pleinement laisser sa place aux Soneaux. Beaucoup de mystères pour pas-grand-chose.

Source : Telegraph