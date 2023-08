Zelda Ocarina of Time Next Gen - RwanLink nous fait visiter Le Village Goron sous Unreal Engine 5

Si il est encore en 2023 l'un des opus préféré des joueurs, Ocarina of Time fait partie de ces jeux qui mériteraient tellement une remasterisation sur consoles modernes. Si du côté de Nintendo ils ne semblent toujours pas décidés à répondre à ce désir de fan, c'est du côté des passionnés que nous pouvons retrouver de vraies pépites. Déjà présenté à plusieurs reprises dans nos colonnes, nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle vidéo du Youtuber RwanLink qui s'est donné pour objectif de refaire The Legend of Zelda : Ocarina of Time sous Unreal Engine 5. Au menu du jour, une visite du Village Goron comme vous ne l'avez jamais vu.

Source : Youtube