Voilà à quoi pourrait ressembler le portage de The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D sur Nintendo Switch

Il y a peu, on vous a montré une vidéo de ce que pourrait donner Animal Crossing : New Horizons en version 4K sur une hypothétique Nintendo Switch Pro (voir ici.) Aujourd'hui, on vous montre une autre vidéo, toujours concoctée par le Youtubeur SnazzyAl qui s'est amusé à transformer un trailer de The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3Dcomme si le jeu avait été porté sur Nintendo Switch en 1080p et 60fps. Le résultat est à découvrir sur cette page et comme toujours, n'hésitez aps à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Ocarina of Time 3D est une excellente version du classique de la N64 que nous ne pouvons que vous conseiller si vous possédez une 3DS.

Source : Nintendolife