La maison de disques Materia Collective présente ses nouveaux vinyles issus des licences Zelda, NieR, Chrono Trigger et Hollow Knight

Nous vous avions parlé en début de semaine de l'arrivée des vinyles de l'artiste ROZEN. Il faut savoir que ces derniers sont proposés par la maison de disque Materia Collective, et qu'ils ne seront pas les seuls à être mis en vente cet été. Materia Collective a effectivement signé un partenariat avec Just for Games pour proposer un total de 6 nouvelles sorties vinyles cet été , à retrouver ci-dessous :

Chrono Trigger (Piano Collection) 1LP

L'album Piano Collections : CHRONO TRIGGER d'Alan Gomes reprend le même type de qualité immaculée et artisanale que les Final Fantasy Piano Collections pour un classique bien-aimé qui n'avait pas encore été exploré au piano dans une telle mesure. Le dynamisme et la créativité de Chrono Trigger se traduisent par un album de piano dynamique et polyvalent, avec une fusion de classique, de jazz, de rock, de pop japonaise et plus encore, mais d'une manière qui semble organique et essentielle. Chaque morceau a été soigneusement sélectionné pour créer l'image la plus complète possible du jeu en dix morceaux. Alors que les arrangements ont été écrits pour donner une sorte de nouvelle vie aux originaux, au cœur de la Chrono Trigger Piano Collection se trouve le désir d'honorer son matériau d'origine et de remplir ses auditeurs de la même nostalgie douce-amère que le jeu évoque si immédiatement. Tracklist : CHRONO TRIGGER Peaceful Days Wind Scene ~ Yearnings of the Wind Frog's Theme At the End of Time Jolly Ol' Spekkio Magus Confronted Black Omen To Far Away Times A Distant Promise

Hollow Knight (Piano Collections) 2LP

Materia Collective a l'honneur de présenter l'album officiel Hollow Knight Piano Collections, en collaboration avec le compositeur Christopher Larkin et Team Cherry. Le producteur et arrangeur David Peacock et le pianiste Augustine Mayuga Gonzales s'associent une fois de plus pour créer 15 magnifiques interprétations des morceaux préférés de la bande originale du jeu à succès Hollow Knight. Jaquette gatefold 2xLP tip-on

Livret d'art mat de 24 pages avec des illustrations de Nise

Logo imprimé à la feuille

Disques noirs 180g Tracklist : DISC 1 SIDE A Dirtmouth Crossroads Greenpath Hornet SIDE B Reflection Mantis Lords City of Tears Resting Grounds DISC 2 SIDE A Dung Defender Queen's Gardens White Palace Sealed Vessel SIDE B Radiance Hollow Knight Grimm Troupe

À propos de Sins of Hyrule (Rozen) 2LP

Version double vinyle deluxe de Sins of Hyrule par Rozen. La pochette de l'album a été réalisée par Alderion-al et la mise en page par Diego Jimenez. "À cette époque, les blessures infligées à la terre lors de la bataille entre la déesse et le roi démon connu sous le nom de l'Avatar du Néant n'ont pas encore cicatrisées." - Zelda Cet album explore l'éternel conflit entre la déesse Hylia et l'Avatar du Néant, incarnation du Mal, à travers les dimensions du temps. Il contient des musiques tirées de The Legend of Zelda : Skyward Sword, Ocarina of Time, Twilight Princess et Breath of the Wild. Une expérience sonore qui embrasse la musique épique avec des saveurs électroniques. Des instruments live, d'énormes percussions, des chœurs, des éléments hybrides et des voix rêveuses. Tracklist : DISC 1 SIDE A - The Creation Of Hyrule The Ancient Battle Ballad Of The Goddess A King Is Born SIDE B - Time And Chaos Gerudo Legend Song Of Hylia Battle For The Sacred Realm Monarchy In Shadows DISC 2 SIDE A - Era Of Twilight Thief Reborn King Of Light And Shadow Dark Lord Ganondorf Breath Of The Wild Castle In Ruins SIDE B - Legacy Enduring Calamity Ganon's Requiem Sins Of Hyrule

Ballads of Hyrule (Rozen) 1LP

Deuxième édition de la version vinyle deluxe de Ballads of Hyrule par ROZEN. Ballads of Hyrule est une collection d'arrangements orchestraux tirés de la série The Legend of Zelda, conçue comme un environnement relaxant pour vos oreilles, tout en vous emmenant dans une promenade nocturne à travers les terres d'Hyrule. Un album parfait à écouter avant d'aller se coucher. Toutes les musiques sont arrangées, produites et interprétées par ROZEN. Enregistré et mixé chez ROZEN AUDIO

Masterisé par Jett Galindo à The Bakery à Los Angeles. Tracklist : Fairy's Tears Ballad of the Windfish Lost in the Wind Sheik's Devotion Kass's Theme Moonlit Stroll on Dragon Roost Island Zora's Domain Serenade of Water Kakariko Village Stables ~ Epona Come Visit From Time to Time Song of Storms Nayru's Love Din's Fire Farore's Wind

NieR Glory to Mankind (Rozen + Reven) 2LP

Bienvenue dans YoRHa. Votre mission est de parcourir le monde des machines et des androïdes à travers les machinations musicales de Rozen et Reven. Le duo s'est à nouveau associé pour un album complet de chansons tirées de NieR : Automata, leurs doigts s'approchant dangereusement de la boîte noire de vos émotions. Tracklist : DISC 1 SIDE A Become as Gods City Ruins Amusement Park SIDE B A Beautiful Song Copied City Wretched Weaponry Emil (Despair) DISC 2 SIDE A Eve Vague Hope Dark Colossus SIDE B Song of Devola & Popola Grandma (Destruction) Weight of the World

NieR Become as Gods (Rozen + Reven) 2LP