The Legend of Zelda - ROZEN revisite les plus belles musiques de la licence avec deux nouvelles sorties sur vinyles

Si comme votre serviteur vous adorez les vinyles ainsi que la licence The Legend of Zelda, voici une information qui devrait vous plaire. L'artiste ROZEN nous propose de découvrir pour les plus mélomanes d'entre-nous sa revisite des plus grands classiques musicaux de la licence The Legend of Zelda à travers deux sorties vinyles : Ballads Of Hyrule et son vinyle blanc, et Sins of Hyrule et ses deux vinyles dorés. Disponibles à partir du 30 juin 2023, nous vous laissons les découvrir ci-dessous.

Ballads Of Hyrule

Précommander sur Fnac.com

Deuxième édition de la version vinyle de luxe de Ballads of Hyrule par ROZEN.

Ballads of Hyrule est une collection d'arrangements orchestraux tirés de la série The Legend of Zelda, conçue comme un environnement relaxant pour vos oreilles, tout en vous emmenant dans une promenade nocturne à travers les terres d'Hyrule. Un album parfait à écouter avant d'aller se coucher.

Toutes les musiques sont arrangées, produites et interprétées par ROZEN.

Sins Of Hyrule

Précommander sur Fnac.com