Zelda : Majora's Mask : un speedrunner établit un nouveau record

The Legend of Zelda : Majora's Mask est un Zelda atypique qui fait partie des chef d’œuvres des jeux vidéo. 20 ans après sa sortie initiale sur N64, le jeu n'a rien perdu de sa force ni même de sa fulgurante beauté, permettant aux nouvelles générations de le découvrir avec toujours autant d'émerveillement. Le jeu continue aussi d'exercer une fascination auprès des speedrunners du monde entier qui essaient d'y jouer et de le terminer en un temps record. C'est le cas du speedrunner popsquidward qui a réussi à sauver le monde de Termina en 4 heures, 24 minutes et 12 secondes, qui est donc désormais le record à battre (si le cœur vous en dit...) Retrouvez la vidéo de son exploit ci-dessous dont vous pouvez picorer quelques passages rien que pour le plaisir de replonger dans l'ambiance fascinante de ce classique...