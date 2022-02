Zelda : Majora's Mask : l'émulation de la version Nintendo Switch serait meilleure que celle de la Console Virtuelle de la Wii

The Legend of Zelda : Majora's Mask est un Zelda à part qui a dés sa sortie à l'aube de l'an 2000 , impacté l'imaginaire des gamers sans pour autant souffrir de la comparaison avec The Legend of Zelda : Ocarina of Time qui restera pendant longtemps, LA référence de la Legend. Découvrir un tel jeu aujourd'hui est cependant une gageure. On vous conseille bien évidemment la version version 3DS qui est excellente en proposant des graphismes réhaussés et quelques "améliorations" plus ou moins bien vues(voir notre test publié à l'époque de sa sortie.) Pour autant si vous cherchez à retrouver le feeling original (et que vous possédez une manette N64 pour Nintendo Switch, fortement conseillée pour jouer sur l'application N64 du Nintendo Switch Online + Pack additionnel) la réédition du titre sur Nintendo Switch est parfaite. D'ailleurs selon le datamineur OatmealDome, la version Nintendo Switch du Pack additionnel serait meilleure que celle de la Console Virtuelle de la Wii, considérée pourtant jusque-là comme très fidèle. Toujours d'après OatmealDome, Nintendo aurait utilisé un patch pour améliorer l'émulation. Un utilisateur de Twitter, Fig a d'ailleurs publié une vidéo montrant une séquence à la fin du jeu (Attention pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu- même si le jeu est ancien) montrant une cinématique qui suit bien la musique de la séquence alors que sur Wii, la cinématique prend fin avant la fin de la musique. Un décalage assez important puisque Fig précise que pour un speedrunner, cela lui fait perdre près de 8 secondes , rien que pour cette cinématique. Alors évidemment, on peut se dire qu'il est normal que Nintendo ait amélioré l'émulation de son jeu en 13 ans (le jeu étant ressorti sur Wii en 2009 ) mais il est appréciable de constater que la réédition de The Legend of Zelda : Majora's Mask dispo via l'application N64 du Nintendo Switch Online + Pack additionnel semble vraiment faire honneur au titre original. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Majora's Mask est désormais disponible sur Nintendo Switch. Malheureusement, pour le moment la manette N64 pour Nintendo Switch est en rupture de stock sur le My Nintendo Store. Evidemment, nous vous tiendrons au courant de son retour.

D'après le datamineur OatmealDome, cité par Nintendo Life :

On the switch version of Majora's Mask, there is lag intentionally added to the Giant's Cutscene (from frames 1120 to 1616).

This is to simulate N64 lag, and fix an issue where VC and other emus finish the cutscene before the song ends.



In a speedrun context, this loses 8 sec pic.twitter.com/wVvMBkc6Nm