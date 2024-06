Zelda - Jeux Vidéo Magazine annonce un numéro collector spécial dédié à la saga

Après nous avoir proposé un hors série spécial Rockstar Games, Jeux Vidéo Magazine continue de nous émerveiller en proposant de s'intéresser, pour le second numéro de cette collection, à rien de moins que la saga The Legend of Zelda ! Coécrit par Paul de Barbeyrac (alias Tamalou) et Valérie Précigout (alias Romendil), ce numéro spécial reviendra sur la saga toute entière et ses 35 ans d'histoire en abordant notamment sa création, ses créateurs, ses différents épisodes, ses plus grandes réussites mais aussi les quelques échecs qui composent la saga. D'ores et déjà précommandable en suivant ce lien et au prix de 14,95 euros, Jeux Vidéo Magazine Collection Hors-Série - Spécial Zelda, sera disponible en kiosque à partir du 9 juillet prochain .

Tamalou a notamment écrit un livre spécial dédié à Super Smash Bros. chez Omake Books intitulé Génération Smash Bros. mais aussi un livre d'astuces sur The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, toujours chez Omake Books, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom 100 Trucs à savoir absolument !.

Romendil, quant à elle, a déjà signé le second tome de Zelda : Chronique d'une saga légendaire entièrement consacré à The Legend of Zelda : Breath of the Wild chez Third Éditions, et prépare actuellement le troisième tome consacré à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, toujours chez Third Éditions et qui sera disponible en fin d'année . Pour lire ou relire notre interview de Valérie Précigout au sujet de ce livre c'est par ici.

Ce numéro spécial consacré à la saga Zelda coécrit par Romendil et Tamalou sous l'oeil de Raphaël Lucas est donc entre de très bonnes mains !

ANNONCE : Voilà maintenant des mois que @ChezTamalou, Romendil et @Raphael_Lucas_ travaillent sur ce projet !



