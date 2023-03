The Legend of Zelda : Breath of the Wild - L'Explorer Guide est disponible gratuitement en téléchargement

Il y a plus de 6 ans maintenant, nous découvrions The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur Nintendo Switch et Wii U. Si le public Européen avait eu le choix entre une édition classique et une superbe édition collector comprenant une réplique de la Master Sword sur son socle, les Américains quant à eux pouvaient également profiter d'une édition supplémentaire baptisée Explorer's Edition. Cette dernière comprenait ce fameux Explorer Guide, ou guide de l'aventurier en bon français, un ouvrage de 44 pages pour faciliter la progression des joueur dans ce nouvel Hyrule en Open World.

Si vous aviez fait l'impasse à l'époque, et que vous souhaitez obtenir sans frais ce petit bout d'histoire du jeu vidéo, sachez que ce fameux Explorer Guide a été mis à disposition gratuitement par Nintendo en cliquant sur le lien juste-ici. Pour ce qui est de se procurer l'édition physique en 2023, la tâche sera plus ardue pour le public Occidental...