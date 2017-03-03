Zelda Breath of the Wild : Juliesgloom fait renaître le Ranch Lon Lon avec son dernier mod

Bien qu'il soit sorti depuis bientôt 9 ans (déjà!), The Legend of Zelda: Breath of the Wild continue de passionner les joueurs. Et en parcourant la plaine d'Hyrule, beaucoup de joueurs amateurs de Ocarina of Time ont dû avoir un pincement au cœur en découvrant les ruines du Ranch Lon Lon. Ce dernier revient à la vie en 2026 grâce au travail du moddeur Juliesgloom. Loin de se contenter d'une simple reconstruction, ce sont aussi des personnages iconiques ainsi que de nouvelles quêtes qui sont proposées via son mod dédié. Nous vous laissons découvrir le travail réalisé dans sa vidéo de présentation disponible ci-dessous.

Le ranch Lon Lon a été ramené à la vie dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Grâce à la modification, le ranch autrefois vide a été entièrement restauré pour devenir un lieu fonctionnel, avec cinq PNJ personnalisés, de nouveaux chevaux, un magasin en activité et des objets supplémentaires à découvrir. Une musique et une atmosphère relaxantes sont de retour pour redonner à la zone son identité classique, tandis que les nouvelles structures apparaissent même directement sur la mini-carte.

La restauration fait du ranch Lon Lon une partie vivante d'Hyrule, offrant des dialogues, des explorations et des secrets qui enrichissent ce qui était à l'origine inutilisé dans le jeu. Ce qui n'était autrefois qu'un souvenir d'Ocarina of Time est désormais un lieu que les joueurs peuvent visiter, explorer et avec lequel ils peuvent interagir dans Breath of the Wild.

Le créateur de ce mod est Juliesgloom et le téléchargement est disponible dans la description de la vidéo.