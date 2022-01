Zelda Breath of The Wild : un joueur trouve un moyen original pour atteindre très tôt la créature divine Vah'Medoh mais se "heurte" à un problème

Il a beau être sorti, il y a bientôt cinq ans (et oui déjà), The Legend of Zelda: Breath of The Wild continue d'alimenter le fil de nos news, et cela, principalement grâce à la passion des joueurs qui ne cessent de repousser les limites du jeu et d'expérimenter toutes sortes de possibilités. A ce niveau, le jeu est vraiment très riche... On le découvre une nouvelle fois avec la vidéo d'un Youtubeur nommé Yeef dans laquelle il essaie d'atteindre, bien plus tôt que prévu par le jeu, la créature divine Vah'Medoh qui survole la plaine d'Hyrule. Pour cela, il utilise des baudruches Octo comme des ballons pour faire s'envoler un tronc d'arbre à la verticale ! Ainsi, en grimpant au sommet du tronc, Link s'envole haut dans le ciel au point d'arriver à la hauteur de Vah'Medoh. Une aubaine, sauf que si la créature volante est bien visible bien dans le ciel, en fait ce n'est qu'un mirage et il est impossible pour Link de se poser dessus... Pour autant, cela reste un bel effort, et même un bel exploit comme vous pourrez le constater vous-même avec la vidéo de Yeef ci-dessous. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, pour tout savoir sur The Legend of Zelda: Breath of The Wild, rendez-vous sur nos news précédentes et notre test : Zelda est une fête ! Quant à la suite du jeu, on espère qu'elle sortira cette année .

Source : Nintendolife