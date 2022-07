The Legend of Zelda : Breath of the Wild - Le moddeur Waikuteru dévoile un boss retiré de son DLC Second Wind

Connu et reconnu dans le milieu des moddeurs pour ses nombreuses créations de contenu pour la versions Wii U de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Waikuteru revient vers nous ce jour avec une nouvelle anecdote sur le DLC participatif dont il est l'instigateur : Second Wind. Ayant regroupé une cinquantaine de participants pour sa création, ce n'est pas pour autant que tout le contenu de ce DLC 100% non-officiel n'a pas eu le droit à quelques projets finalement mis de côté. Waikuteru nous a présenté l'un d'entre-eux, à savoir le Grand Minister Wizzrobe apparaissant initialement dans une nouvelle zone du DLC, le Fort Mizumi situé aux alentours du Lac Hylia.

Ayant fait sa dernière apparition dans la màj 1.9.7 du DLC paru en mars 2021, ce dernier est actuellement porté disparu. Quant à savoir si les développeurs prévoient de le faire revenir, il faudra pour cela s'armer de patience. En attendant, nous vous laissons découvrir une vidéo dudit boss optionnel juste ci-dessous.