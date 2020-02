Zelda : Breath of The Wild : Nintendo avait prévu une démo sur Nintendo Switch

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild est le premier titre de la Nintendo Switch et le dernier de la Wii U. C'est aussi l'un des plus grands chocs vidéoludiques de ces dernières années offrant à chaque joueur une expérience unique... Qu'il semble loin le temps ou l'on comptait les jours en attendant sa sortie, se rassasiant de la moindre info et matant les premières vidéos de gameplay tirées de la démo du jeu... Une démo qui tournait alors lors des événements presse organisés par Nintendo mais aussi dans les salons de jeux vidéo ouverts au public.

Pendant longtemps on a cru (ou espérer) que cette démo (ou une autre) sortirait sur Wii U et sur Nintendo Switch afin de permettre à tous les joueurs de tester le jeu et de s'en faire une première idée en débutant une partie. Malheureusement cela n'est jamais arrivé. Il est vrai que Nintendo n'a pas l'habitude de proposer des démos pour ces "gros" titres comme Mario ou Zelda- même si le plus vieux se souviennent peut-être que The Legend of Zelda : The Wind Waker en a eu une sur GameCube...

Et pourtant il semblerait que Nintendo ait très sérieusement envisagé de publier une démo de The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild sur l'eShop de la Nintendo Switch. En effet, des dataminers ont déterré sur les serveurs de Nintendo les données d'une démo inédite du jeu. Téléchargée le 30 janvier 2018 sur les serveurs de Nintendo, cette démo de 270,67 Mo a été mise à jour avec la version 1.5.0. Alors pourquoi finalement cette démo n'a pas été publiée ? Mystère...

Source : Nintenderos