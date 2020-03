Zelda : Breath of The Wild : le village d'Euzero construit sur les ruines du château de Ganon d'Ocarina of Time ?

Plus de trois ans après sa sortie initiale sur Wii U et Nintendo Switch, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild continue de fasciner les joueurs du monde entier qui y cherchent toujours des secrets et des mystères cachés.. Régulièrement on vous relaie d'ailleurs diverses exploits et vidéos extraordinaires....Et c'est encore le cas aujourd’hui avec cette découverte du site GameXplain qui a remarqué des similitudes entre le village d'Euzero et les ruines du château de Ganon de The Legend of Zelda : Ocarina of Time.... Serait-il possible que le village ait été bâti sur les ruines de l'illustre château ? Il y a plusieurs éléments qui semblent l'accréditer : le côté îlot central de l'endroit, le mont Ramol au loin qui ressemble à la montagne de la Mort, la proximité de la Fontaine de la Grande fée ou encore du "passe de Kaepora"- Kaepora étant le hibou qui aide Link dans Ocarina et dont on dit qu'il est le "sage de la lumière"... Il y a aussi d'autres éléments qui ne collent pas avec, par exemple, un Temple du Temps et un nouveau château d'Hyrule très éloignés des ruines... Quoi qu'il en soit, si le village d'Euzero est bien construit sur les ruines du château de Ganon, cela voudrait dire que sur la timeline, Ocarina of Time se situerait avant Breath of The Wild...

Evidemment, chacun se fera son idée sur la question. Et pour vous aider, retrouvez la vidéo de GameXplain et quelques images ci-dessous. Pour rappel, l''année dernière , déjà, GameXplain avait cru reconnaître l'île de l'Aurore de The Legend of Zelda : The Wind Waker dans le village d'Ecaraille (souvenez-vous)

