Zelda Breath of The Wild : un fan crée un DLC gratuit façon Super Mario 64

The Legend Of Zelda: Breath of The Wild continue de fasciner les joueurs du monde entier par sa construction savante, sa richesse et sa grande intelligence. C'est un jeu qui est et sera disséqué pendant longtemps par tous les fans mais aussi les professionnels qui s'en inspireront... Evidemment on espère que sa suite aussi réussie... En attendant, le jeu continue de faire l'actualité notamment grâce aux speedrunners qui s'amusent à pulvériser les records ou encore aux moddeurs qui transforment le titre au gré de leurs envies... Ainsi, aujourd'hui, c'est un dénommé Waikuteru qui a "trafiquoté' le jeu de façon à lui ajouter un nouveau DLC gratuit inspiré par le célèbre niveau 2 de Super Mario 64 : Forteresse des Whomp et qui permet à Link de s'essayer à la collecte des pièces rouges... Evidemment, il ne s'agit en aucun cas d'un DLC officiel mais pour autant vous pouvez toujours, pour le moins du moins, admirer ce mash-up improbable dans les vidéos ci-dessous et nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête ! Quant à Super Mario 64, on le retrouve avec Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. dans la compilation Super Mario 3D All-Stars disponible elle aussi sur Nintendo Switch.

Achetez les jeux Zelda et Mario avec nos liens Partenaire Amazon en CLIQUANT LA