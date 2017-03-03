The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Une magnifique édition vinyle collector en précommande en Occident

Alors que les mélomanes occidentaux doivent se contenter de profiter des bandes-sons de Nintendo sur l'application Nintendo Music, ou via des plateformes comme Youtube qui ne restent jamais longtemps en place faute de non respect des droits d'auteurs, loin est l'époque où l'on pouvait récupérer des OST officiellement via le Club Nintendo. Si nous avons déjà eu le droit via l'import à la bande-son sur CD de The Legend of Zelda: Breath of the Wild en import, Nintendo vient de confirmer la sortie en occident de la bande-son en format vinyle dans nos contrées.

Attendue pour le 19 juin 2026 , la bande-son au format vinyle sera distribuée par Laced Records et publi" en deux versions... ou plutôt quatres :

Un coffret double LP - 34 pistes proposées, au prix de

Un coffret de huit LP comprenant 130 pistes, vendu 167,95 euros.

Les deux coffrets seront disponibles en deux éditions : vinyles noirs classiques ou vinyles colorés en édition limitée. Si le My Nintendo Store Français ne propose pas encore ces vinyles, ils sont déjà disponibles sur la boutique de Laced Records.

A noter que d'après Bill Trinen, vice-président de Nintendo of America, cette sortie est un test grandeur nature pour voir si la distribution d'OST au format physique a de l'avenir en Occident. Ne reste donc plus qu'à voir si les joueurs mélomanes seront au rendez-vous.

Sur le marché japonais, le CD reste un format très populaire, et de nombreuses bandes originales de jeux vidéo sont commercialisées sur CD au Japon, et ce depuis de nombreuses années Ici, aux États-Unis, nous n'avons pas beaucoup commercialisé de bandes originales physiques. Il s'agit donc en partie pour nous d'évaluer et de comprendre la demande en bandes originales physiques aux États-Unis. Mais cela reflète aussi notre volonté de faire découvrir la musique des jeux vidéo à un public plus large, et cela fait partie des mesures que nous avons prises.

Interview de Bill Trinen pour le magazine Variery

Source : Lacedrecords